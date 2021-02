Ein Meppener Senior ist Opfer falscher Polizisten geworden.

Rolf Vennenbernd/dpa

Meppen. Sogenannte "falsche Polizisten" haben einen Mann aus Meppen um einen nicht genannten Geldbetrag betrogen. Die echte Polizei warnt vor der immer wieder auftretenden Betrugsmasche.

Demnach hatten sich unbekannte Täter am Nachmittag des 25. Februar 2021 sich am Telefon als Polizeibeamte aus Berlin ausgegeben. Sie gaukelten einem in Meppen lebenden Senior vor, dessen Sohn habe einen tödlichen Verkehrsunfall ve