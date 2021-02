Unbekannter auf Grundstücken: Mehrere Polizeieinsätze in Meppen

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Meppen. Auf verschiedenen Grundstücken hat sich ein Mann in Meppen spät abends aufgehalten. Anwohner waren besorgt und riefen die Polizei.

Wie die Polizei mitteilt, ist es in der Nacht zu Montag vermehrt zu polizeilichen Einsätzen in Meppen gekommen. Zahlreiche Anwohner meldeten eine männliche Person, die sich auf Grundstücken aufgehalten haben soll. Am Bram- und Weißdorn