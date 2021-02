Neues Eiscafe "Brunello" am Markt in Meppen bietet 60 Eissorten

In diesem Gebäude am Markt/Ecke Hinterstraße in Meppen, wo sich bis vor einigen Monaten der Juwelier Haasken befunden hat, eröffnet bald das "Brunello". Dort gibt es Eis und Pizzen sowie Pasta.

Meppen. In Meppens Stadtmitte wird bald eine dritte Eisdiele eröffnen, die auch ein italienisches Restaurant ist. Investor Bruno Lucchetta nennt Details zum Konzept des "Brunello" und zum Öffnungstermin.

Seit mehreren Tagen sind in dem Ladenlokal mit der Adresse Markt 19, in dem sich zuletzt der Juwelier Haasken befunden hat und das mehrere Monaten leer stand, Handwerker zu Gange. Im Inneren wurde fleißig entkernt, so langsam beginnt der Wi