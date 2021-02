Rainer Levelink

Hermann-Josef Mammes

Meppen. In Sachen Bürgermeisterwahl 2021 in Meppen will sich die BfM/FDP-Stadtratsfraktion noch nicht endgültig festlegen.

Entgegen anderslautender Meldungen in den zurückliegenden Wochen weist die BfM/FDP-Stadtratsfraktion darauf hin, dass die von Tobias Kemper geäußerte Meinung Ende Januar 2021 nicht mit der dreiköpfigen Fraktion abgestimmt war. Kemper b