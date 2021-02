Das alte Telefon mit einer Holzwählscheibe ist nur eines von vielen Kunstwerken im Wald bei Bokeloh.

Reinhard Fanslau

Meppen. Geheimnisvolle kleine Kunstwerke an Bäumen befinden sich in einem Waldstück in Meppen-Bokeloh. Installiert hat sie Nora Bernsen. Leider sind auch immer wieder Vandalen am Werk und zerstören die Werke.

Wer die künstlerisch ansprechend ausgestatteten Äste und Bäume finden will, muss in Bokeloh schon lange und genau suchen oder Spaziergänger fragen. Aber auch von denen kennt nur jeder zweite die genaue Stelle bzw den genauen Weg i