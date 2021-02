Die Polizei ist auf der Suche nach den Eigentümern.

Polizei

Meppen. Die Polizei Meppen sucht die Inhaber einiger Gartengeräte.

Zwei Heckenscheren, eine Kettensäge, eine Kabeltrommel und weitere Gegenstände waren der Polizei am 19. Februar gemeldet worden, weil sie in mehreren Gärten in Meppen-Esterfeld aufgefunden worden waren. Vermutlich wurden die Gegenstände zuv