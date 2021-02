Tobias Kemper droht der Parteirauswurf.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen . Der Streit in der FDP Emsland geht in die nächste Runde. Dabei könnte es am 17. April 2021 auf dem Kreisparteitag in Meppen zur alles entscheidenden Abstimmung kommen.

Auf der Vorstandssitzung des FDP-Ortsverbandes Emsland Süd am Wochenende waren die Ergebnisse erst einmal relativ eindeutig. Der Ortsverband Süd besteht seit drei Jahren und setzt sich aus den ehemaligen Ortsverbänden Meppen und Lingen zusa