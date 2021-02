Corona: Was wird aus dem Emsland-Open-Air im Juni 2021?

Die Band Pur stand bei der ersten Auflage des Emsland-Open-Air am 22. Juni 2019 auf der Bühne in der Hänsch-Arena in Meppen. (Archivfoto)

Archivfoto: Werner Scholz

Meppen. Im Internet wirbt die Goldrush GmbH weiterhin für die Konzerte am 18. und 19. Juni 2021 in der Hänsch-Arena in Meppen. Tickets werden aber aktuell im Internet nicht verkauft. Findet das Festival statt?

Am Freitag meldete sich der Veranstalter des Emsland-Open-Air nach langer Zeit mal wieder bei Facebook. "Neue Musik von Max Giesinger! Hört rein in seine neue Single ,Irgendwann ist jetzt'", heißt es in dem Post.