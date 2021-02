Die Pegel in Hase, Ems und Dortmund-Ems-Kanal steigen wegen der Schneeschmelze.

Hermann-Josef Mammes

Meppen. Nach dem Winterwetter kommt die Schneeschmelze. Das sorgt in Ems, Hase und Kanal für steigende Wasserstände. Muss nun mit Hochwasser im Emsland gerechnet werden?

Über den Wasserstand in Ems, Hase und Dortmund-Ems-Kanal ist das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee in Meppen stets genau im Bilde. So ging bereits am Donnerstagmorgen die Hase-Hubbrücke in Meppen wieder in Betrieb. Un