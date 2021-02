Hase-Hubbrücke in Meppen wieder in Betrieb

Die Hase-Hubbrücke in Meppen ist wieder in Betrieb.

Hermann-Josef Mammes

Meppen. Die Wasserstände in Ems und Hase steigen wieder. Die Hase-Hubbrücke in Meppen ist deshalb bereits wieder in Betrieb, was häufig zu Rückstaus in Richtung Innenstadt und Neustadt führt.

"Aufgrund steigender Wasserstände an den Flüssen Hase und Ems ist die Hase-Hubbrücke Meppen in Betrieb", teilt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Meppen am Donnerstagmorgen mit. Da für das Passieren der Schiffe die Brücke gehoben w