"Meppen kann tiefenentspannt in die Zukunft blicken"

Der Neubau einer Grundschule samt Kita in Esterfeld gehört zu den Großprojekten der Stadt Meppen in den Jahren 2021 und 2022.

Tim Gallandi

Meppen. Die Beratung über den Etat einer Stadt gehört jedes Jahr zu den besonderen Ereignissen in der Kommunalpolitik. So ist die Meinung von CDU, SPD, UWG, Grüne und BfM/FDP in Meppen zum Haushalt 2021.

Was plant die Stadt Meppen? Das im Rathaus entwickelte Zahlenwerk sieht Einnahmen in Höhe von 64,91 Millionen Euro und Ausgaben in Höhe von 66,41 Millionen Euro vor. Für Investitionen sind wie berichtet rund 11,5 Millionen Euro ei