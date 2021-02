Teurer Hitlergruß in Meppen: Gericht verurteilt Studenten

5000 Euro muss der Angeklagte nach dem Urteil des Amtsgerichts Meppen zahlen.

Symbolfoto: Mammes

Meppen. Das Amtsgericht Meppen hat einen Meppener Studenten wegen Grüßens mit dem Hitlergruß zu einer Geldstrafe von 5000 Euro verurteilt.

Am 1. Januar 2020 betrat der Angeklagte ein fremdes Grundstück und urinierte an die Haustür. Als der Hausherr ihn aufforderte, dies zu unterlassen und sich vom Grundstück zu entfernen, trat er, so die Anklage, zurück, grinste den auf dem Ba