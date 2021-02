"Digitales" Zivilverfahren um Pkw-Kauf am Amtsgericht Meppen

Richterin Kerstin Kruse bereitet sich im Saal 1 des Amtsgerichts auf die Videokonferenz vor.

Gerd Mecklenborg

Meppen. „Wie am Schnürchen“ ist eine mündliche Verhandlung am Amtsgericht Meppen per Videokonferenz durchgeführt worden. Es ging um einen Pkw-Kauf.

Es war die dritte dieser Art für Richterin Kerstin Kruse im Saal 1 des Amtsgerichts. Nach kurzem Technikcheck, durchgeführt vom stellvertretenden Geschäftsleiter Lucas Pieper, öffneten sich die Videofenster auf dem großen Bildschirm hinter