Feuerwehr muss Kolpinghaus in Meppen von Schnee befreien

Mit der Drehleiter befreite die Feuerwehr das Glasdach von den schweren Schneemassen.

Roswitha Sehrbrock/privat

Meppen. Die Feuerwehr in Meppen musste am Montagnachmittag ausrücken, weil am Kolpinghaus ein Glasdach einzustürzen drohte.

Das Vordach beim Kolpinghaus ist aus Glas. Hier hatte sich einiges an Schnee abgelagert. Durch den Regen wurde diese so schwer, dass die Betreiber Angst vor einem Einsturz hatten. Die Feuerwehr rückte deshalb um 14.30 Uhr aus. Mit der