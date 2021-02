Für das selbstgebaute Schneepferd bekam Ann-Sophie Kampen viel Lob.

Kampen

Meppen. Weil Homeschooling auf Dauer langweilig ist, haben zwei Lehrerinnen ihre Schüler zu einer ungewöhnlichen Aktion aufgerufen.

In den vergangenen Tagen konnten viele Schüler wegen des Winterwetters nicht in die Schule gehen. Das machte sich die Johannesschule in Meppen zu nutze. Statt Homeschooling überlegten sich die Lehrerinnen Judith Kötter und Inga Mecklen