Terminkalender der Friseure Ewers und Mensing in Meppen füllen sich zügig

Zu zweit versuchten am Donnerstagvormittag Gunnar Ewers und Steffi Dilli, die Flut an Kundenanfragen zu beantworten, die im Friseursalon an der Haselünner Straße in Meppen eingingen.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Die Terminkalender der Friseure von Gunnar Ewers und Ulf Mensing füllen sich zügig. Sie werden ab 1. März wohl Überstunden machen. Was Kunden beachten müssen.

"Bei mir klingelt das Telefon in einer Tour. Dabei hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Pressekonferenz noch nicht einmal beendet." Bei Gunnar Ewers, Inhaber eines Friseursalons an der Haselünner Straße in Meppen und O