Meppen. Wegen des Winterwetters ist der Präsenzunterricht seit Montag eingestellt. Auch den Rest der Woche sollen die Schüler zu Hause bleiben.

Wie der Landkreis Emsland in einer Pressemitteilung erklärte, soll auch am kommenden Donnerstag und Freitag der Präsenzunterricht an den allgemein- und berufsbildenden Schulen ausfallen. "Hintergrund für die Entscheidung ist, dass zwar