Mit Treckern reisten die Bauern aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim nach Berlin. Doch viele sind frustriert, glauben nicht an ein Einlenken der Politik und diskutieren bereits andere Wege.

LSV

Meppen. Markus Escher ist wütend. Gemeinsam mit weiteren Landwirten aus dem Emsland demonstrierte er mit seinem Trecker in Berlin. Trotz großem Gefährt wurde er kaum wahrgenommen. Zumindest nicht bei der Politik.

Fast 500 Kilometer hat Markus Escher mit seinem Trecker zurückgelegt. Vom emsländischen Langen ging es am Sonntag geradewegs in die Bundeshauptstadt. Escher fuhr nicht allein, denn eine Vielzahl an weiteren Berufskollegen hatten s