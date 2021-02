Das historische Rathaus der Stadt Meppen. (Symbolfoto)

Stadt Meppen

Meppen. Die Christdemokraten sehen in einer Neuverschuldung in Höhe von 2,1 Millionen Euro kein Problem. Sie loben die Investitionen in Höhe von 11,5 Millionen Euro.

Der Haushalt der Stadt Meppen für das Jahr 2021 wird in der Sitzung des Stadtrates am Donnerstag, 11. Februar 2021 (ab 17 Uhr im Saal Kamp) beraten. "Wir befürworten und werden dem Haushalt 2021 zustimmen", kündigte der Fraktionsv