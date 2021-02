In Corona-Zeiten trinken Jugendliche anders und woanders als sonst

Kai Henneborn (links)und Josef Plaggenborg stellen die Kampagne „Bunt statt blau“ vor.

Reinhard Fanslau

Meppen. In Corona-Zeiten trinken Jugendliche anders und woanders als sonst.

Alkoholkonsum findet jetzt nicht mehr in Club, sondern zuhause statt. Das stellt Kai Henneborn von der DAK in Meppen fest. Anlass ist der Start der jährlichen Kampagne „Bunt statt blau“. Damit will die Krankenkasse auf die Gefahren des