Einbrecher stehlen Geld und Musikinstrument in Meppen

Gleich zwei Einbrüche im selben Zeitraum registrierte die Polizei in Meppen. (Symbolfoto)

Silas Stein/dpa

Meppen. Gleich zwei Einbrüche sind der Meppener Polizei in den vergangenen Tagen gemeldet worden.

Wie die Polizei mitteilt, sind bislang unbekannte Täter zwischen Donnerstag und Freitag in ein Einfamilienhaus an der Straße Kellners Tannen in Meppen eingebrochen. Sie verschafften sich durch ein Kellerfenster Zugang zu den Räumen und entw