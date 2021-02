Ein Fall von Drogenschmuggels in die JVA Meppen wurde vom Amtsgericht in der emsländischen Kreisstadt verhandelt.

Manfred Fickers

Meppen. Eine Drogenkurierin hat im vollen Umfang ihr Vergehen während einer kurzen Verhandlung im Amtsgericht Meppen gestanden.

Der 28-jährigen Frau, Mutter von drei Kindern und wohnhaft in Siedenburg, im niedersächsischen Landkreis Diepholz, wurde von der Staatsanwaltschaft Osnabrück angeklagt, im September 2019 eine nicht geringe Menge an Drogen, die sie in ihrem