Hase-Hubbrücke in Meppen weiterhin in Betrieb

Die Hase-Hubbrücke in Meppen ist in Betrieb.

Hermann-Josef Mammes

Meppen. Durch viele Niederschläge stiegen die Pegel in Ems und Hase. Die Hase-Hubbrücke in der Meppener Innenstadt ist deshalb seit Anfang der Woche in Betrieb. Das führt immer wieder zu Rückstaus in Richtung Innenstadt bzw. Neustadt.

Da für das Passieren der Schiffe die Hase-Hubbrücke gehoben werden muss, kommt es nun bei jedem Hebevorgang zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs in Meppen, besonders auf der viel befahrenen Herzog-Arenberg-Straße/Hasestraße. Das Rauf-