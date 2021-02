Für alle über 80-Jährigen wollen Landkreis und Kommunen weitere Unterstützung bei der Corona-Impfung anbieten.

Meppen. In dieser Woche ist mit den Impfungen der über 80-Jährigen, die nicht in Heimen leben in den Impfzentren Lingen und Papenburg begonnen worden. Landkreis und Kommunen im Emsland wollen weitere Unterstützung für alle Impfwilligen anbieten.

Wie der Landkreis mitteilt, standen etwa 600 Impfdosen in den vergangenen Tagen zur Verfügung. Der Landkreis Emsland hat nun gemeinsam mit den 19 emsländischen Kommunen ein Informationsschreiben auf den Weg gebracht, dass den über 80-Jährig