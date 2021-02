Im Jahr 2020 sind dem Landkreis Emsland deutlich mehr Flüchtlinge zugewiesen worden, um hier ein Asylverfahren durchzuführen. (Symbolfoto)

dpa

Meppen. Der Landkreis Emsland hat 2020 deutlich mehr Asylbewerber zugewiesen bekommen als 2019. Wie wirkt sich Corona auf die Arbeit des Ausländeramtes in Meppen aus?

Wie in so vielen Rathäusern und öffentlichen Verwaltungsgebäuden ist auch das Ausländeramt des Landkreis Emsland in vielfältiger Hinsicht von der Corona-Pandemie betroffen. "Durch die Kontaktbeschränkungen beziehungsweise die Schl