Millionen-Investition in Hotel in Meppen trotz Corona bemerkenswert

Die Fassade des Neubaus besteht größtenteils aus Klinker, erhält als Hingucker aber auch einige hellere Bereiche aus Putz.

Grafik: Familie Albers / Architekt Georg Kimmer Schapen

Meppen. Rene und Simone Albers planen für zwei Millionen Euro eine Erweiterung ihres Hotels in Meppen-Hemsen. Der Schritt, mitten in der Corona-Krise, ist bemerkenswert. Ein Kommentar.

Immer mal wieder ist das Landhotel Albers in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten erweitert und saniert worden. Einen so großen Wurf gab es aber lange nicht: An den bestehenden Hotelbereich wird ein zweieinhalbgeschossiger Neubau errichte