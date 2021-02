Einen Gefallen hat der Biber vor dem Fototermin den drei Emsland-Rangern Dagmar Untiedt (v.l.), Alexander Semnet und Andreas Berenzen getan: Er hat in der Nacht in seinem Lebensraum Ems-Altarm mächtig gefuttert und dabei nicht nur Weiden angenagt, sondern auch die Rinde ganzer Äste gefressen. Einen hält Alexander Semnet in der Hand.

Tobias Böckermann

Meppen. In Coronazeiten wird der Spaziergang in die Natur zum Volkssport. Und weil der Landkreis Emsland neuerdings an 14 Standorten über seine wichtigsten Naturschutzgebiete informiert, wird der Spaziergang an vielen Orten an Ems und Hase jetzt noch spannender.

Sie stehen bisher vornehmlich an Ems und Hase und informieren über die wichtigsten Tiere, Pflanzen und Lebensräume entlang der beiden Flüsse. Später sollen weitere Infopunkte zum Beispiel die Heide auf dem Hümmling oder die besond