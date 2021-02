Warmes für den Magen gibt es in der Wärmestube - der Plausch zum Wärmen der Seele kommt Corona bedingt zurzeit zu kurz.

Olivier David

Meppen. Die Meppener Wärmestube bietet Bedürftigen auch ein soziales Miteinander. Seit fast einem Jahr fällt gerade der Plausch aufgrund der Corona-Pandemie aus.

Für die Ehrenamtlichen, die den Laden am Laufen halten, ist das eine besondere Situation. Durch die Pandemie habe sich so einiges verändert, sagt Sarah Müller beim Besuch in der Meppener Wärmestube. Als einzige Hauptamtliche leitet si