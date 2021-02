Eine TSB-Magnetschwebebahn von Bögl auf der firmeneigenen Teststrecke im bayerischen Sengenthal.

Firmengruppe Max Bögl

Meppen. Die Versuchsstrecke der Magnetschwebebahn in Lathen ist längst dem Verfall preisgegeben. Auf der anderen Seite will die EU jetzt eine Pilottrasse für den Transrapid wieder in den Fokus rücken.

Der CDU-Europaabgeordnete Jens Gieseke aus dem Emsland hat die Debatte jetzt mit einer Rede im Europäischen Parlament in Brüssel neu entfacht. Sechs Minuten Redezeit hatte der 49-Jährige, um für die EVP-Fraktion seinen Antrag zum transeurop