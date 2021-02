Die Hase führt derzeit mehr Wasser und ist an einigen Stellen wie hier in Haselünne über die Ufer getreten.

Hermann-Josef Mammes

Meppen/Haselünne. Die Wasserstände in Ems, Hase und Dortmund-Ems-Kanal sind gestiegen. Die Hase-Hubbrücke in Meppen ist deshalb bereits wieder in Betrieb. Wie geht es weiter mit den Pegeln in den Flüssen im Emsland?

Seit Samstag sei die Hase-Hubbrücke in Meppen in Bereitschaft, erklärt Jürgen Dittmann, Leiter der Leitzentrale des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Ems-Nordsee in Meppen. Doch ein Hochfahren der Brücke sei bislang nicht nötig gewe