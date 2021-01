Hase-Hubbrücke in Meppen führt zu Verkehrsproblemen

Hase-Hubbrücke Meppen in Betrieb

Hermann-Josef Mammes

Meppen. Die starken Niederschläge der vergangenen Tage und Wochen ließen es bereits befürchteten. Die Hase-Hubbrücke in der Meppener Innenstadt ist wieder in Betrieb und führt zu Rückstaus in Richtung Innenstadt bzw. Neustadt.

In der Pressemitteilung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Meppen heißt es dazu: "Aufgrund steigender Wasserstände an den Flüssen Hase und Ems ist die Hase-Hubbrücke Meppen in Betrieb. "Da für das Passieren der Schiffe die