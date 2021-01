Am Freitag ist im Meppener Salon Haarstudio Emilia von Linda Kahl zwar das Licht an, aber Kunden dürfen trotzdem nicht rein. Mit der Protestaktion wollen die Friseure auf ihre erdrückende Situation aufmerksam machen.

Ina Wemhöner

Meppen . In vielen Friseursalons im Emsland brennt am heutigen Freitag Licht im Salon. Auch bei der Meppenerin Linda Kahl. Sie protestieren gegen den Corona-Lockdown.

Der Shutdown bringt Friseure derzeit in eine verheerende Lage. Auch für Geschäftsinhaberin Linda Kahl vom Haarstudio Emilia in Meppen ist die Situation erdrückend. Sie sitzt am Freitag allein in ihrem leeren Friseursalon und schal