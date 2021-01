Corona-Impf-Termine: Emsland bietet 80-Jährigen Hilfen an

Durchaus sorgenvoll blickt Landrat Marc-André Burgdorf auf die Impfterminvergabe.

Hermann-Josef Mammes

Meppen . Politik und Verwaltung im Emsland sind entsetzt über das Chaos bei der Vergabe von Terminen zur Impfung gegen Corona. Landrat Marc-André Burgdorf gibt deshalb die Parole aus: "Wir sind für unsere Senioren da." In Kürze werden über 80-Jährige angeschrieben.

Im einem kurzfristig anberaumten virtuellen Pressegespräch sagte er am Donnerstag in Meppen: "Man darf die über 80-Jährigen in dieser Situation nicht allein lassen, weder physisch noch mental." Und auch Matthias Lühn von der Gemeinde Lenger