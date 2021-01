Meppener bauen in Lübeck Brücke für 29 Millionen Euro

Die Brücke in Lübeck

Christian Wese

Meppen . Ein Meppener Bauunternehmen hat sich den größten Auftrag seiner Firmengeschichte an Land gezogen. Die Emsländer bauen mitten in Lübeck für 29 Millionen Euro ein außergewöhnliches Brückenprojekt.

Die Becker GmbH & Co. KG an der Dieselstraße 16 wurde im Jahr 1948 in Meppen gegründet. Das Familienunternehmen wird heute von den Geschäftsführern und Gesellschaftern Hans Becker und Franz Albers geleitet. "Schwerpunktmäßig sind wir im