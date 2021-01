Gegen die Ausweisung sogenannter "roter Gebiete" wollen Landwirte aus der Region demonstrieren. Sie fordern, dass der tatsächliche Zustand des Grundwassers vor Ort nachvollziehbar berücksichtigt wird.

Engelken

Meppen. Der Streit um Messstellen und rote Gebiete in der Düngeverordnung geht in eine neue Runde. Bauern aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim wollen nun in Hannover demonstrieren.

Was ist geplant? „Bisher haben sich 60 Landwirte aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim angemeldet“, erzählt Dieter Borgmann. Der Loruper Landwirt ist einer der Teilnehmer. Er geht davon aus, dass noch viele weitere sich am f