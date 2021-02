Dieser Blitzer hatte im Jahr 2020 besonders viel zu tun: Die Geschwindigkeitsmessanlage an der Bundesstraße (B) 214 in Freren in Höhe Mühlenstraße ist der "Rekord-Blitzer" im Emsland im vergangenen Jahr, was die Zahl der festgestellten Tempoüberschreitungen angeht.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. 21 stationäre Blitzer gibt es im Emsland. Wo stehen sie? Wie oft haben sie im "Corona-Jahr" 2020 ausgelöst? Und wo steht der "Rekordhalter"? Wieso sind sie oft nicht scharf geschaltet?

Jeder Autofahrer kennt sie: Blitzer am Straßenrand messen meistens die Geschwindigkeit, in manchen Fällen an Ampeln aber auch, ob der Verkehrsteilnehmer bei rotem Licht über die Kreuzung gefahren ist. An insgesamt 28 Stellen&