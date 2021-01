In der kommenden Woche werden in den Impfzentren in Papenburg (Foto) und in Lingen erste Impfungen durchgeführt. Viele werden es aber zunächst nicht sein.

Gerd Schade

Meppen. Endlich geht es los: Am Montag, 1. Februar nehmen die Impfzentren des Landkreis Emsland im Forum Alte Werft in Papenburg und in den Emslandhallen in Lingen den Betrieb auf. Im Kreishaus in Meppen ist die Erleichterung groß. Die Zahl der Termine bleibt aber zunächst überschaubar.

Das Land Niedersachsen hat die nächsten Impfstoff-Lieferungen angekündigt, teilte der Landkreis am Mittwochmorgen mit. Außerdem wurden Vorgaben für die weitere Impfreihenfolge übermittelt. „Wir sind wirklich froh darüber, dass&nbs