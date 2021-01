Debatte über Grundschule an Versener Straße in Meppen

So soll die neue Grundschule an der Versener Straße in Meppen nach den Plänen der Architekten aussehen.

Tim Gallandi

Meppen. Der umstrittene Neubau einer Grundschule samt Kita an der Versener Straße in Meppen ist eines der zentralen Themen der Sitzung des Bauausschusses am 1. Februar 2021 ab 16.30 Uhr im Rathaus.

Die öffentliche Sitzung findet im Ratssaal des Bauamtes an der Kirchstraße 5 statt. Zu Beginn gibt es eine Einwohnerfragestunde.Der Bau der Grundschule an der Stelle ist deshalb umstritten, weil dafür ein mehr als ein Hektar