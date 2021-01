Kritik einer Mutter aus Haren zu Corona-Regeln in Schulen: Mehr Verlässlichkeit wäre gut

Stefanie Engelken mit ihrem ältesten Kind Johanna. Für die Zehnjährige gilt als Fünftklässlerin am Gymnasium Haren Szenario C, also komplettes Homeschooling.

Engelken

Haren-Wesuwe. Stefanie Engelken aus Haren ärgert sich, weil für ihre drei Kinder beim Schulbesuch drei unterschiedliche Szenarien gelten. Mehr Verlässlichkeit für Mütter und Väter wäre wünschenswert. Ein Kommentar.

Ein Kind komplett zu Hause, ein Kind jeden Tag in der Schule, ein Kind die halbe Woche in der Schule: Die Kritik von Stefanie Engelken ist nachvollziehbar, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Die 40-Jährige kann aktuell ihrem Beruf n