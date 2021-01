Polizei beendet Trinkgelage an See in Nordhorn

Die Polizei hat am Wochenende ein Trinkgelage an einem See in Nordhorn beendet. (Symbolfoto)

dpa

Meppen/Lingen/Papenburg. Gleich 78 Verstöße gegen die Allgemeinverfügungen im Zuge der Corona-Pandemie hat die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Wochenende geahndet. Unter anderem wurde ein Trinkgelage an einem See in Nordhorn beendet. Die Betroffenen müssen jetzt mit Strafen rechnen.

Sowohl am Freitag als auch am Samstag haben die Beamten mehrere Treffen von Personengruppen aufgelöst, heißt es in einer Mitteilung von Montag. Am Freitag beendeten die Beamten eigenen Angaben zufolge ein Trinkgelage mit fünf Personen am Ve