An der Industriestraße 3-4 in Meppen unweit der B70 wird Aldi Nord in Kürze einen neuen Lebensmittelmarkt eröffnen. Er ist allerdings keine Dauerlösung.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Der Lebensmittel-Discounter Aldi Nord wird in Kürze an der Industriestraße in Meppen ein Übergangsquartier beziehen. Der Bedarf für eine vorübergehende Lösung ist entstanden, weil der Konzern an der Fürstenbergstraße einen Neubau errichten wird.

"Gewerbeeinheit zu vermieten" ist auf einem Plakat an der Industriestraße 3-4 neben Möbel Albers zu lesen, das von der Bundesstraße 70 aus bestens zu sehen ist. Bis Anfang November 2020 hat sich in dem geräumigen Gebäude mit der weißen Fass