So will CDU Sterben der Innenstädte im Emsland verhindern

Am virtuellen Pressegespräch nahmen Holger Cosse, Bernd-Carsten Hiebing, Hermann-Josef Mammes, Albert Stegemann und Gitta Connemann teil.

Meppen . Die Corona-Pandemie dominiert die Arbeit der CDU-Bundestags- und Landtagspolitiker im Emsland. Bernd-Carsten Hiebing will jetzt in Niedersachsen das Baurecht ändern, um das Sterben der Städte zu verhindern.

Wohnungen statt Geschäfte CDU-Landtagsabgeordneter Bernd-Carsten Hiebing sieht den Einzelhandel "in unseren Städten im Emsland in großer Gefahr". Immer mehr Kunden wanderten durch Corona in den Online-Handel ab. Obwohl einige Einzelhändler