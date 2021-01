Gerodet worden ist ein Teil des Waldes, an dessen Stelle bis 2022 in Meppen-Esterfeld eine Schule und eine Kita entstehen sollen.

Tobias Böckermann

Meppen. Die Stadt Meppen hat mit ersten Rodungsarbeiten im Esterfelder Forst begonnen. Dort sollen eine Schule und eine Kita entstehen.

Wie in der Vergangenheit mehrfach berichtet, sollen für die Gebäude 1,25 Hektar Wald am Stadtrand weichen. Ein Harvester, also eine Holzerntemaschine, hat in den vergangenen Tagen erste Vorarbeiten geleistet und einen Teil der Fläche gerode