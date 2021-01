Nützt ja nichts: Kathrin Wilken führt bei Johannes Münzebrock einen Coronatest durch. Wilken hatte Anfang Dezember eine Einweisung dafür erhalten. Normalerweise hat sie bei Vitus ganz andere Aufgaben in der Betreuung.

Tobias Böckermann

Meppen. Corona ist für alle Betriebe eine enorme Herausforderung, auch für die Werkstätten von Vitus. 700 Menschen mit Handicap sind in dem Sozialunternehmen beschäftigt, viele von ihnen eigentlich auf engstem Raum. Dass dennoch bisher fast alles gut ging, ist ausgeklügelter Vorsorge zu verdanken – und vor allem den Mitarbeitenden selbst.

Denn sie helfen nicht nur mit bei all den Maßnahmen, die Vitus in der Hauptwerkstatt in Meppen-Nödike und in einigen anderen Einrichtungen umgesetzt hat, die Beschäftigten sprechen auch mit. Wie das genau funktioniert ha