In Meppen warten viele ältere Menschen auf einen Termin für eine Corona-Impfung.

Jens Büttner/dpa

Meppen. Bislang haben die Impfzentren im Emsland den Betrieb noch nicht aufgenommen. Viele, die sich schnellstmöglich impfen lassen möchten, müssen sich in Geduld üben. So auch ein 80-jähriger Meppener. Er hofft, dass er im März/April an die Reihe kommt. Nur so könne wieder Normalität in den Alltag einziehen.

Entspannt sitzt der Meppener Rüdiger Plass auf seinem Stuhl und trinkt einen Kaffee. "Viel mehr kann und darf man aktuell ja auch nicht machen", sagt der 80-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Dabei würde sich Plass gerne impfen lass