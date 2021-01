Weitere Impfdosen von Biontech/Pfizer werden in diesen Tagen geliefert, damit in den emsländischen Pflegeheimen mit der Zweitimpfung begonnen werden kann.

Meppen. In Kürze sind weitere Impfdosen gegen das Coronavirus für das Emsland zu erwarten. Für welche Personengruppen diese verwendet werden, erläuterte Landrat Marc-André Burgdorf in der Sitzung des Kreistages am Montagabend im Saal Kamp.

In insgesamt 43 Senioren- und Pflegeheimen im Emsland ist die Erstimpfung mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer seit dem 4. Januar 2021 in vollem Gange. Damit dieser seine volle Wirkung entfalten kann, ist nach drei Wochen eine Zw