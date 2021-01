Corona: Wie hoch ist der Inzidenzwert in der Region Emsland?

Corona: Wie hoch ist der Inzidenzwert in meiner Region?

Screenshot: Ina Wemhöner

Meppen. Die Zahl der neuen Corona-Infektionen bleibt in Niedersachsen hoch. Am Sonntag (17. Januar) hat das Landesgesundheitsamt 1250 bestätigte Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Niedersachsen jetzt bei 99,8 Fällen je 100.000 Einwohner. Wie sieht es im Landkreis Emsland aus?

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind in Niedersachsen (Stand 17. Januar) elf weitere Menschen verstorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer steigt damit auf 2629. Landesweit gab es bislang 128.662 Fälle, 105.730 sind genesen.Der Lagebericht