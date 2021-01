Fußballplatz vom SV Teglingen in Meppen mutwillig beschädigt

Stephan Schulten vom SV Teglingen ist sauer über den Vandalismus am Vereinssportplatz.

Harry de WInter

Meppen. Der Vorstand des SV Teglingen in Meppen ist sauer. Zwischen den Weihnachtstagen und der vergangenen Woche wurde ein Fußballplatz des Vereins mutwillig stark in Mitleidenschaft gezogen. Unbekannte fuhren mit einem Fahrzeug tiefe Spuren in den Rasen.

Stephan Schulten, stellvertretender Geschäftsführer des SV Teglingen 1957 steht sauer auf dem Trainingsplatz des Vereins an der Teglinger Hauptstraße. Sofort erkennt man tiefe Reifenspuren auf dem leicht mit Schnee bedeckten Rasen. Irgendwa