In Meppen abschalten vom Corona-Würgegriff

Ein Farbenzauber umgibt abends das Areal der Koppelschleuse in Meppen.

Werner Scholz

Meppen. Corona hat alles im Würgegriff, geschlossene Geschäfte und leere Straßen - Ängste und Sorgen überall. In dieser Situation sind Gelegenheiten, einfach mal abzuschalten und den Alltagsstress auszublenden, besonders wertvoll. In Meppen gibt es einen Ort dafür.

Werner Scholz Ideal dazu eignet sich das "Winterleuchten an der Koppelschleuse", bei dem die Bäume im Park von 17 bis 22 Uhr vom Boden her mit verschiedenen Farben angestrahlt werden, was dem Betrachte