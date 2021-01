Halfen unter anderem bereits bei einem Umzug: Rene Sartison (l.) und Steven Kort, bei dem die Fäden des "Helfer-Team Meppen" zusammen laufen.

Helfer-Team Meppen/Kort

Meppen. Angebote für private Hilfen, egal ob in der Nachbarschaft, in sozialen Netzwerken oder in Kleinanzeigen, gibt es zuhauf. Jetzt haben mehrere junge Meppener das "Helfer Team Meppen" (kurz HTM) gegründet. Wem helfen sie? Und was machen sie anders als andere Initiativen?

Die ehrenamtlichen Angebote für Unterstützung im Haushalt, im Garten oder bei Besorgungsfahrten oder auch die Suchanfragen, die es in Facebook-Gruppen oder bei Ebay Kleinanzeigen zu Tausenden gibt, kennt Steven Kort gut. "Ich habe